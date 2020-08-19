«Это был бы идеальный способ завершить фантастический сезон». Гнабри — о полуфинале ЛЧ

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри поделился ожиданиями от матча полуфинала Лиги чемпионов с «Лионом».
«Нам нужно постараться сыграть в свою игру с самого начала, как это было в матче с «Барселоной». Это главный клубный турнир в Европе. Конечно, это был бы идеальный способ завершить фантастический сезон, став лучшей командой в Европе. Это отличный стимул и то, чего мы хотим достичь.
Это определенно будет нелёгкая игра. Они обыграли и «Ювентус», и «Манчестер Сити». Нам нужно будет сосредоточиться и со старта матча показывать хорошую игру», — приводятся слова игрока в «твиттере» баварского клуба.
Напомним, что в решающем матче Лиги чемпионов-2019/2020 «Пари Сен-Жермен» сыграет с победителем пары «Бавария» — «Лион». Встреча состоится 23 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 19 августа 2020
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