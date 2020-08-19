Фавр: Санчо не должен забывать, что ему многому предстоит научиться

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился мнением о полузащитнике Джейдоне Санчо.

«Важно, что он останется с нами. Санчо, конечно, очень хороший игрок, но он не должен забывать, что ему многому предстоит научиться. Он должен лучше контролировать мяч, работать над игрой головой и в защите. Он не может 10 минут стоять на месте, а следующие 10 минут совершать полезные действия. Это относится к каждому», — приводит слова Фавра Goal.com.

Джейдон Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». Летом 2017 года «Боруссия» купила вингера у «горожан» за € 7,84 млн. В сезоне-2019/2020 Джейдон забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне.