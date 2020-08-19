Фавр: Санчо не должен забывать, что ему многому предстоит научиться
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился мнением о полузащитнике Джейдоне Санчо.
«Важно, что он останется с нами. Санчо, конечно, очень хороший игрок, но он не должен забывать, что ему многому предстоит научиться. Он должен лучше контролировать мяч, работать над игрой головой и в защите. Он не может 10 минут стоять на месте, а следующие 10 минут совершать полезные действия. Это относится к каждому», — приводит слова Фавра Goal.com.
Джейдон Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». Летом 2017 года «Боруссия» купила вингера у «горожан» за € 7,84 млн. В сезоне-2019/2020 Джейдон забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Дугласа Косту как альтернативу Санчо
- 19 августа 2020
-
14:57
-
14:46
-
14:39
-
14:21
-
13:58
-
13:47
-
13:43
-
13:11
-
12:48
-
12:41
-
12:29
-
12:09
-
12:06
-
11:50
-
11:40
-
11:26
-
11:20
-
11:14
-
10:45
-
10:21
-
10:09
-
10:00
-
09:53
-
09:42
-
09:35
-
09:18
-
09:16
-
06:48
-
06:30
-
05:44
-
03:54
-
02:50
-
02:20
-
02:04
-
01:41
Партнерский контент