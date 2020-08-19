Планес сменил Абидаля на посту спортивного директора «Барселоны»

Рамон Планес назначен спортивным директором «Барселоны», сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере".

Планес был помощником покинувшего «Барселону» Эрика Абидаля с 2018 года, до этого он занимал пост спортивного директора в «Хетафе».

С поста главного тренера «Барселоны» был уволен Энрике Сетьен. Также клуб объявил о предстоящей реструктуризации основной команды. Новым главным тренером «Барселоны» назначен Рональд Куман.

Напомним, «Барселона» со счётом 2:8 проиграла «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Впервые с 1946 года «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче. В чемпионате Испании каталонский клуб финишировал на втором месте, отстав от «Реала» на пять очков. В Кубке Испании каталонцы в 1/4 финала проиграли «Атлетику» (0:1).