«Уфа» — «Спартак»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и московского «Спартака» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Уфа»: Беленов, Сухин, Аликин, Никитин, Йокич, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев, Карп, Жамалетдинов.



Запасные: Шафинский, Чернов, Кротов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Тилль, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.



«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.



Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Бакаев, Маркитесов, Тиль, Урунов, Глушенков.

Матч состоится сегодня, 19 августа, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.