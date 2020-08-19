«Уфа» — «Спартак»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Уфы» и московского «Спартака» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Уфа»: Беленов, Сухин, Аликин, Никитин, Йокич, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев, Карп, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Чернов, Кротов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Тилль, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Бакаев, Маркитесов, Тиль, Урунов, Глушенков.
Матч состоится сегодня, 19 августа, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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