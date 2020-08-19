Английские гранды заинтересованы в приобретении Алабы

В ближайшие две недели защитник «Баварии» Давид Алаба может перебраться в другой чемпионат. По информации Sky Sports, на футболиста претендуют ведущие клубы английской Премьер-лиги.



«Манчестер Сити» уже пытался заполучить австрийца этим летом, предлагая включить его в сделку по трансферу Лероя Сане. Отказ «Баварии» немного снизил интерес «горожан» к Алабе. В борьбу за универсального защитника включились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».



Футболист должен окончательно определиться с будущим по завершении выступления «Баварии» в Лиге чемпионов сезона-2019/2020. По информации Sky Germany, агент Алабы Пини Захави уже провёл переговоры о продлении контракта с руководителями мюнхенского клуба, а защитник отклонил предложение в € 15 млн в год.

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