Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Английские гранды заинтересованы в приобретении Алабы

Английские гранды заинтересованы в приобретении Алабы
Футбол / Англия 0

В ближайшие две недели защитник «Баварии» Давид Алаба может перебраться в другой чемпионат. По информации Sky Sports, на футболиста претендуют ведущие клубы английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» уже пытался заполучить австрийца этим летом, предлагая включить его в сделку по трансферу Лероя Сане. Отказ «Баварии» немного снизил интерес «горожан» к Алабе. В борьбу за универсального защитника включились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Футболист должен окончательно определиться с будущим по завершении выступления «Баварии» в Лиге чемпионов сезона-2019/2020. По информации Sky Germany, агент Алабы Пини Захави уже провёл переговоры о продлении контракта с руководителями мюнхенского клуба, а защитник отклонил предложение в € 15 млн в год.

«Манчестер Сити» намерен купить четырёх игроков после отмены бана на еврокубки
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020