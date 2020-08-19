Александр Аверьянов вернулся в селекционный отдел «Спартака»
Александр Аверьянов вернулся в селекционный отдел московского «Спартака», сообщил директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов.
«Александр Аверьянов вернулся в селекционный отдел «Спартака», он будет заместителем Наримана Акавова», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Сообщалось, что в московский клуб всё же придёт ещё один человек на пост спортивного директора, а Нариман Акавов сконцентрируется на селекционной работе.
Аверьянов работал в «Спартаке» с 2007 по 2019 год.
Сегодня, 19 августа, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартаку» предстоит встреча с «Уфой» на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
«Уфа» — «Спартак»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ
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