Александр Аверьянов вернулся в селекционный отдел московского «Спартака», сообщил директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Александр Аверьянов вернулся в селекционный отдел «Спартака», он будет заместителем Наримана Акавова», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сообщалось, что в московский клуб всё же придёт ещё один человек на пост спортивного директора, а Нариман Акавов сконцентрируется на селекционной работе.

Аверьянов работал в «Спартаке» с 2007 по 2019 год.

Сегодня, 19 августа, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартаку» предстоит встреча с «Уфой» на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.