Ларссон не сумел реализовать пенальти, назначенный после просмотра VAR в матче с «Уфой»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон не сумел реализовать пенальти в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

На 10-й минуте матча, после розыгрыша углового Понсе сумел нанести удар головой из центра чужой штрафной, и Йокич при помощи руки блокировал полёт мяча. После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти в ворота «Уфы». Ларссон пробил с точки в левый от себя угол ворот, и Беленов в прыжке выручил свою команду. Стоит отметить, что Беленов сошёл с линии ворот до удара, а Ларссон остановился перед тем, как пробить по мячу, однако арбитр не попросил футболиста перебить пенальти.

Встреча проходит на стадионе «Нефтяник» в Уфе. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.