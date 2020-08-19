Ларссон не сумел реализовать пенальти, назначенный после просмотра VAR в матче с «Уфой»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон не сумел реализовать пенальти в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
На 10-й минуте матча, после розыгрыша углового Понсе сумел нанести удар головой из центра чужой штрафной, и Йокич при помощи руки блокировал полёт мяча. После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти в ворота «Уфы». Ларссон пробил с точки в левый от себя угол ворот, и Беленов в прыжке выручил свою команду. Стоит отметить, что Беленов сошёл с линии ворот до удара, а Ларссон остановился перед тем, как пробить по мячу, однако арбитр не попросил футболиста перебить пенальти.
Встреча проходит на стадионе «Нефтяник» в Уфе. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Уфа» — «Спартак»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ
- 19 августа 2020
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