Квиз Баттл по Лиге чемпионов «Я в этом шарю». Выиграй крутые призы!
В Лиге чемпионов настала пора решающих матчей! Из-за пандемии коронавируса плей-офф турнира проходит в необычном формате. Мы решили не отставать и вместе с PUMA RUSSIA подготовили для всех любителей футбола специальный Квиз Баттл. Докажи, что ты шаришь в Лиге чемпионов, и выиграй бутсы, мяч или футбольную форму.
Напиши нашему чат-боту команду #настарт и готовься отвечать на вопросы быстрее оппонента.
С правилами акции можно ознакомиться здесь.
Расписание оставшихся этапов выглядит следующем образом:
19 августа
«Лион» (Франция) — «Бавария» (Германия).
23 августа
«ПСЖ» (Франция) — победитель пары «Лион» — «Бавария».
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