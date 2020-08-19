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Максимилиан Филипп: РПЛ может ворваться в топ-5 европейских чемпионатов

Максимилиан Филипп: РПЛ может ворваться в топ-5 европейских чемпионатов
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп поделился мнением об уровне чемпионата России.

«Российская лига разная. Не буду кривить душой, Бундеслига сильнее Российской Премьер-Лиги. Но здесь есть несколько ярких команд, которые и в немецком футболе были бы заметны, например «Зенит», «Ростов», «Краснодар». Выступать в российском чемпионате мне интересно. Нравится, что здесь дают шанс молодым игрокам, которые показывают весьма неплохой уровень. Возможно, если они смогут правильно развить свои качества, то Премьер-Лига ворвётся в топ-5 европейских чемпионатов», — приводит слова Филиппа пресс-служба «Динамо».

Сегодня, 19 августа, состоится матч 3-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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