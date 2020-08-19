«Динамо» — «Ростов»: составы на матч 3-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ростова» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Комличенко, Н'Жье.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Слепов, Зорин, Терехов, Грулёв, Карапузов, Москвичёв, Моро, Игбун.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Ерёменко, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Смирнов, Поярков, Байрамян, Глебов, Ковалев, Хасимото, Долгов, Тошевски.

Встреча состоится сегодня на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.