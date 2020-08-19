На Украине произошла массовая драка между футболистами во время матча
В Харькове (Украина) во время матча на Кубок города произошла массовая драка между игроками команд “Status-M” и ФК “ВиЯр”.
Один из футболистов в прыжке сбил с ног игрока команды соперника. После этого на поле началась драка, которую прекратил арбитр. Матч был завершён досрочно.
Чемпионом Украины в сезоне-2019/2020 стал донецкий «Шахтёр», который опередил ближайшего преследователя на 23 очка. «Горняки» в 13-й раз в своей истории завоевали золотые медали украинского чемпионата. Второе место заняло киевское «Динамо», которое получило путёвку в квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В Лиге Европы выступят луганская «Заря», черниговская «Десна» и ковалёвский «Колос». Львовские «Карпаты» вылетели в первую лигу.
- 19 августа 2020
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