На Украине произошла массовая драка между футболистами во время матча

В Харькове (Украина) во время матча на Кубок города произошла массовая драка между игроками команд “Status-M” и ФК “ВиЯр”.

Один из футболистов в прыжке сбил с ног игрока команды соперника. После этого на поле началась драка, которую прекратил арбитр. Матч был завершён досрочно.

Чемпионом Украины в сезоне-2019/2020 стал донецкий «Шахтёр», который опередил ближайшего преследователя на 23 очка. «Горняки» в 13-й раз в своей истории завоевали золотые медали украинского чемпионата. Второе место заняло киевское «Динамо», которое получило путёвку в квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В Лиге Европы выступят луганская «Заря», черниговская «Десна» и ковалёвский «Колос». Львовские «Карпаты» вылетели в первую лигу.