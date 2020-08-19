Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

На Украине произошла массовая драка между футболистами во время матча

На Украине произошла массовая драка между футболистами во время матча
Футбол / Прочие турниры 0

В Харькове (Украина) во время матча на Кубок города произошла массовая драка между игроками команд “Status-M” и ФК “ВиЯр”.

Один из футболистов в прыжке сбил с ног игрока команды соперника. После этого на поле началась драка, которую прекратил арбитр. Матч был завершён досрочно.

Чемпионом Украины в сезоне-2019/2020 стал донецкий «Шахтёр», который опередил ближайшего преследователя на 23 очка. «Горняки» в 13-й раз в своей истории завоевали золотые медали украинского чемпионата. Второе место заняло киевское «Динамо», которое получило путёвку в квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В Лиге Европы выступят луганская «Заря», черниговская «Десна» и ковалёвский «Колос». Львовские «Карпаты» вылетели в первую лигу.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020