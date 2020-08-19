Родригес перешёл из «Милана» в «Торино»

Защитник сборной Швейцарии и «Милана» Рикардо Родригес стал игроком «Торино», сообщается на сайте туринского клуба.

27-летний футболист подписал с «Торино» контракт на четыре года.

Родригес ранее отказался переходить в стан «железнодорожников» в рамках сделки по трансферу полузащитника Алексея Миранчука. «Россонери» хотели включить его в сделку, чтобы российский клуб снизил финансовые требования.

Футболист присоединится к «Торино» 1 сентября. Сумма трансфера Родригеса, по данным Transfermarkt, составила € 3 млн.

Швейцарский защитник перешёл в «Милан» в 2017 году, а ранее защищал цвета «Цюриха» и немецкого «Вольфсбурга». Во второй половине минувшего сезона выступал на правах аренды за нидерландский ПСВ.