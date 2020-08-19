Гайч и Влашич — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Зенитом»
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на матч 3-го тура РПЛ. Аргентинский форвард Адольфо Гайч впервые появится на поле с первых минут.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси, Малком, Дзюба.
Запасные: Васютин, Одоевский, Круговой, Прохин, Ерохин, Мостовой, Ригони, Шамкин.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Гайч.
Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Котин, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Шкурин.
- 19 августа 2020
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