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Гайч и Влашич — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Зенитом»

Гайч и Влашич — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на матч 3-го тура РПЛ. Аргентинский форвард Адольфо Гайч впервые появится на поле с первых минут.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси, Малком, Дзюба.

Запасные: Васютин, Одоевский, Круговой, Прохин, Ерохин, Мостовой, Ригони, Шамкин.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Гайч.

Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Котин, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Шкурин.

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