Соломатин: очень хочется, чтобы ЦСКА отомстил «Зениту» за июньское унижение

Бывший игрок московского ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «армейцами» и петербургским «Зенитом».
«Очень хочется, чтобы ЦСКА отомстил «Зениту» за июньское унижение. Хотя бы со счётом 1:0. Шанс в качественной игре, использовании моментов и надёжной игре в обороне. Да и не только в обороне.
Если Прохин будет играть на том же фланге, что и Марио Фернандес, то, наверное, у ЦСКА будет какое-то преимущество», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.
Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 19 августа. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.
Напомним, что во втором круге минувшего сезона ЦСКА на своём поле проиграл «Зениту» со счётом 0:4.
- 19 августа 2020
-
19:33
-
19:28
-
19:26
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:48
-
18:46
-
18:42
-
18:37
-
18:36
-
18:23
-
18:22
-
18:20
-
18:13
-
18:07
-
17:52
-
17:50
-
17:40
-
17:35
-
17:31
-
17:25
-
17:10
-
17:08
-
17:00
-
16:49
-
16:33
-
16:27
-
16:03
-
15:39
-
15:33
-
15:17
-
15:14