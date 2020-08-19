Соломатин: очень хочется, чтобы ЦСКА отомстил «Зениту» за июньское унижение

Бывший игрок московского ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «армейцами» и петербургским «Зенитом».

«Очень хочется, чтобы ЦСКА отомстил «Зениту» за июньское унижение. Хотя бы со счётом 1:0. Шанс в качественной игре, использовании моментов и надёжной игре в обороне. Да и не только в обороне.



Если Прохин будет играть на том же фланге, что и Марио Фернандес, то, наверное, у ЦСКА будет какое-то преимущество», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 19 августа. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.

Напомним, что во втором круге минувшего сезона ЦСКА на своём поле проиграл «Зениту» со счётом 0:4.