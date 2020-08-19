Александр Дюков: УЕФА подтвердил намерение провести Лигу наций в установленные сроки
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что УЕФА не собирается отменять проведение Лиги наций.
«Сегодня УЕФА подтвердил намерение провести Лигу наций в установленные сроки. Наконец-то матчи сборной возвращаются, и мы сможем увидеть игру наших парней. До нового года национальная сборная доме в этом турнире проведет три матча. Ближайший — 3 сентября с командой Сербии в Москве. К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров. РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведёт эти матчи на высшем уровне», — передаёт слова Дюкова департамент коммуникаций РФС.
Черчесов объяснил, почему сборная России будет проводить матчи Лиги наций в Москве
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