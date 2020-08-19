Карпин — о матче с «Динамо»: для «Ростова» все соперники неудобные

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в 3-м туре РПЛ.



«В том сезоне после всего, что произошло, после того, как у нас были переболевшие коронавирусом, мягко говоря, мы были не в лучшем состоянии, если честно, ни в каком. Сейчас игры нас взбодрили. В хорошем состоянии.

Вместо Попова в составе играет Ерёменко. Он потихоньку набирает, сложнее всего перенёс коронавирус. На замену выходил, посмотрим, насколько хватит в этой игре. Нужен игровой ритм. Одно дело — тренироваться, другое — выходить на матч. Надо уже начинать играть.



«Ростов» последний раз обыгрывал «Динамо» в Москве четыре года назад? Вы думаете, я это знал всё? Были ничьи, были поражения, выигрывали. И что?

Думаю, что для нас все соперники неудобные, так же как и для «Динамо», как для «Зенита», ЦСКА и любой команды. В нашем чемпионате все команды неудобные. Никто никого 8:2 не обыгрывал", — приводит слова Карпина пресс-служба ростовского клуба.