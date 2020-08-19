Игонин: «Зенит» – сильнейший клуб России. А ЦСКА не вторая и даже не третья команда страны

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским клубом и московским ЦСКА.
«Безусловно, «Зенит» — фаворит сегодняшнего матча. Вряд ли кто-то сомневается в том, что на данный момент это сильнейший клуб России. Во всяком случае нет доказательств обратному. К тому же ЦСКА не тот, что был раньше. Сейчас это не вторая и даже не третья команда России. Злость влияет на настрой команды. Но «Зенит» тоже может по-своему настраиваться на этот матч. Конечно, можно сыграть, например, 20 минут агрессивно. Но это не самое главное», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.
Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 19 августа. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.
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