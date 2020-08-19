«Ротор» забил первый гол после возвращения в РПЛ

Полузащитник «Ротора» Сергей Серченков забил гол на 58-й минуте матча 3-го тура РПЛ с «Ахматом». Счёт — 1:3, идёт второй тайм.



Для волгоградской команды гол стал первым после возвращения в Премьер-Лигу. Последний раз «Ротор» участвовал в чемпионате России 16 лет назад.

Серченков появился на поле на 56-й минуте, а спустя две минуты забил мяч. Шелия справился с ударом Алейника под острым углом, но мяч отбил перед собой, а Серченков добил его в ворота.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Ротор» уступил петербургскому «Зениту» (0:2), во 2-м туре поделил очки с московским «Динамо».

В 2004 году «Ротор», заняв 16-е место в чемпионате России, покинул Премьер-Лигу, а в начале 2005 года был лишён статуса профессионального клуба. По итогам сезона-2019/2020 команда заняла первое место в ФНЛ и получила право вернуться в РПЛ.