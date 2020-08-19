Болельщики «Зенита» показали «пиратский» перформанс перед матчем с ЦСКА

Болельщики петербургского «Зенита» перед матчем с ЦСКА в 3-м туре РПЛ устроили необычный перформанс.

Фанаты подняли над трибуной большую фигуру пирата с двумя девушками. По бокам болельщики расположили полотна, изображающие карты.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 19 августа. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.

В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. Также петербургская команда выиграла Кубок России. ЦСКА по итогам прошедшего чемпионата стал четвёртым.

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин ранее поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским клубом и московским ЦСКА, заявив, что ЦСКА не вторая и даже не третья команда страны.