Болельщики «Зенита» показали «пиратский» перформанс перед матчем с ЦСКА

Болельщики петербургского «Зенита» перед матчем с ЦСКА в 3-м туре РПЛ устроили необычный перформанс.
Фанаты подняли над трибуной большую фигуру пирата с двумя девушками. По бокам болельщики расположили полотна, изображающие карты.
Фото: «Чемпионат»
Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 19 августа. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.
В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. Также петербургская команда выиграла Кубок России. ЦСКА по итогам прошедшего чемпионата стал четвёртым.
Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин ранее поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским клубом и московским ЦСКА, заявив, что ЦСКА не вторая и даже не третья команда страны.
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