Хосеп Бартомеу: «Барселона» должна была ещё 4 раза выиграть Лигу чемпионов
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что каталонский клуб не досчитался четырёх побед в Лиге чемпионов.
«Барселона» определённо заслуживала большего в Лиге чемпионов. Было четыре чемпиона, которые выбили нас, — «Интер», «Челси», «Рома» и «Ливерпуль». Считаю, нам не хватает побед в тех розыгрышах, так как мы их заслужили", — приводит слова Бартомеу Sport.es.
В нынешнем сезоне «Барселона» дошла до стадии 1/4 финала в Лиге чемпионов, где со счётом 2:8 проиграла мюнхенской «Баварии». Через несколько дней после матча руководство каталонского клуба уволило главного тренера Энрике Сетьена. Новым главным тренером «Барселоны» стал Рональд Куман, ради этого ушедший с поста тренера сборной Нидерландов.
Бартомеу: Месси станет центральной фигурой в проекте Кумана
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