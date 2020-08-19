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«Зенит» — ЦСКА: Азмун открыл счёт на 19-й минуте

«Зенит» — ЦСКА: Азмун открыл счёт на 19-й минуте
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Зенита» Сердар Азмун забил гол в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Счёт — 1:0, идёт первый тайм.

На 19-й минуте встречи после длинного заброса в штрафную ЦСКА нападающий питерцев Артём Дзюба выиграл борьбу у защитника «армейцев» Кирилла Набабкина, сделал скидку на Азмуна, и он в касание расстрелял ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.

В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. Петербургская команда выиграла Кубок России. ЦСКА по итогам прошедшего чемпионата стал четвёртым.

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