«Зенит» — ЦСКА: Азмун открыл счёт на 19-й минуте

Форвард «Зенита» Сердар Азмун забил гол в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Счёт — 1:0, идёт первый тайм.

На 19-й минуте встречи после длинного заброса в штрафную ЦСКА нападающий питерцев Артём Дзюба выиграл борьбу у защитника «армейцев» Кирилла Набабкина, сделал скидку на Азмуна, и он в касание расстрелял ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.



В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. Петербургская команда выиграла Кубок России. ЦСКА по итогам прошедшего чемпионата стал четвёртым.

Болельщики петербургского «Зенита» перед матчем с ЦСКА в 3-м туре РПЛ устроили необычный перформанс.