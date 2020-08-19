Никола Моро дебютировал за «Динамо»

Хорватский полузащитник Никола Моро дебютировал за московское «Динамо» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0, идёт 2-й тайм).

Хорват вышел на поле на 69-й минуте, сменив хавбека Даниила Фомина.

Матч «Динамо» — «Ростов» проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». Счёт на 42-й минуте открыл Максимилиан Филипп с пенальти, а в компенсированное время первого тайма преимущество динамовцев упрочил Николай Комличенко.

22-летний Моро обошёлся «Динамо» в € 8,5 млн. Футболист подписал с московским клубом контракт до лета 2025 года. В минувшем сезоне принял участие в 28 матчах чемпионата Хорватии (27 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки.