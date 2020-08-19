Никола Моро дебютировал за «Динамо»

Хорватский полузащитник Никола Моро дебютировал за московское «Динамо» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0, идёт 2-й тайм).
Хорват вышел на поле на 69-й минуте, сменив хавбека Даниила Фомина.
Матч «Динамо» — «Ростов» проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». Счёт на 42-й минуте открыл Максимилиан Филипп с пенальти, а в компенсированное время первого тайма преимущество динамовцев упрочил Николай Комличенко.
22-летний Моро обошёлся «Динамо» в € 8,5 млн. Футболист подписал с московским клубом контракт до лета 2025 года. В минувшем сезоне принял участие в 28 матчах чемпионата Хорватии (27 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки.
- 19 августа 2020
-
21:05
-
20:57
-
20:55
-
20:35
-
20:31
-
20:29
-
20:26
-
20:23
-
20:10
-
20:00
-
19:58
-
19:33
-
19:28
-
19:26
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:48
-
18:46
-
18:42
-
18:37
-
18:36
-
18:23
-
18:22
-
18:20
-
18:13
-
18:07
-
17:52
-
17:50
-
17:40
-
17:35
-
17:31
-
17:25