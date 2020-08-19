«Динамо» обыграло «Ростов» в матче РПЛ
В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» со счётом 2:0 обыграло «Ростов». Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ им. Льва Яшина». Обслуживал матч арбитр Николай Волошин (Смоленск), ассистировали судьи на линиях Дмитрий Мосякин (Москва) и Владимир Миневич (Смоленск).
Счёт был открыт в первом тайме — на 42-й минуте автором забитого мяча стал Максимилиан Филипп, реализовав 11-метровый. В концовке тайма московский клуб увеличил разрыв в счёте усилиями Николая Комличенко с передачи Себастьяна Шиманьски.
В следующем туре «Динамо» на выезде встретится с тульским «Арсеналом». Матч состоится 22 августа. «Ростов» в гостях 23 августа сыграет с «Уфой».
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