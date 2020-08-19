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«Лион» — «Бавария»: стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов

«Лион» — «Бавария»: стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые состава «Лиона» и «Баварии» на полуфинал Лиги чемпионов.

«Лион»: Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал, Какере, Гимараэс, Дюбуа, Ауар, Корне, Депай, Токо-Экамби.

Запасные: Тэтэрушану, Дьоманд, Андерсен, Рафаэл, Дембеле, Траоре, Мендес, Рейн-Аделаид, Лукас, Тете, Бар, Шерки.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Дэвис, Киммих, Алаба, Алькантара, Горецка, Перишич, Гнабри, Мюллер, Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Хофманн, Одриосола, Зюле, Павар, Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Лукас, Толиссо, Коман, Зиркзее.

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