Федотов — о попадании мяча в руку Оздоеву: Мешков принял правильное решение

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

«В эпизоде с попаданием мяча в руку Оздоеву Мешков принял правильное решение – нужно было продолжать игру. Рука у игрока «Зенита» была в естественном положении», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Форвард «Зенита» Сердар Азмун забил первый гол в матче. На 19-й минуте встречи после длинного заброса в штрафную ЦСКА нападающий питерцев Артём Дзюба выиграл борьбу у защитника «армейцев» Кирилла Набабкина, сделал скидку на Азмуна, и тот в касание расстрелял ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сравнял счёт. На 26-й минуте Игорь Дивеев пошёл вперёд, сделал передачу на Влашича — Никола подхватил мяч, дошёл до штрафной, ловко убрал Малкома и нанёс точный удар в дальний угол ворот.