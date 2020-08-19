«Фулхэм» сделал предложение «Барселоне» о покупке Пике

Лондонский «Фулхэм» собирается приобрести защитника «Барселоны» Жерара Пике, сообщает Sport.es.
Английский клуб уже направил каталонцам соответствующее предложение. Контракт Пике с «Барселоной» действует до 2022 года.
Пике ранее прокомментировал проигрыш в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8). «Клуб нуждается в кардинальных изменениях. Если в команду должна прийти свежая кровь, чтобы изменить ситуацию, готов уйти первым», — заявил игрок.
Под руководством Энрике Сетьена каталонский клуб впервые с сезона-2007/2008 остался без трофеев. В чемпионате Испании «Барселона» заняла 2-е место, уступив чемпионство мадридскому «Реалу», и выбыла из Кубка Испании на стадии четвертьфинала.
«Фулхэм» одолел «Брентфорд» в финале плей-офф Чемпионшипа и вернулся в английскую Премьер-лигу.
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