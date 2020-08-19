Шайбеков: мы с Газизовым друзья, но во время игры друзей не бывает. Дали бой «Спартаку»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал ничейный результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1).



«Уфа» играла очень хорошо, билась, дала бой «Спартаку». Хотя были разговоры о том, что мы подарим им шесть очков. Но мы никому ничего дарить не будем. Да, там работает наш товарищ (Шамиль Газизов. – Прим. «Чемпионата»). Мы встретились с ним перед матчем, поговорили после. Мы с Газизовым друзья, но во время игры друзей не бывает", — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Павел Аликин, которому ассистировал Олег Данченко. Спартаковцы могли сравнять счёт на 12-й минуте, но Джордан Ларссон не реализовал 11-метровый. На 18-й минуте равновесие восстановил Эсекьель Понсе с передачи Ларссона.