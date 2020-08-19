Гендиректор «Уфы»: «Спартак» создал что-то только со стандартов

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал ничейный результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1).
«Мы всегда давали бой «Спартаку». Ребят не надо настраивать на такие клубы, как «Спартак», «Зенит» или ЦСКА. Не могу сказать, что «Уфа» постоянно отбивалась. «Спартак» только со стандартов что-то создал, а наших защитников и вратаря они не удивили», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Павел Аликин, ему ассистировал Олег Данченко. Спартаковцы могли сравнять счёт на 12-й минуте, но Джордан Ларссон не реализовал 11-метровый. На 18-й минуте равновесие восстановил Эсекьель Понсе с передачи Ларссона.
- 19 августа 2020
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