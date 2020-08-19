Фанаты «Зенита» вывесили баннер к 30-летию гибели Виктора Цоя

Болельщики петербургского «Зенита» во время матча с ЦСКА в 3-м туре Российской Премьер-Лиги вывесили на вираже баннер, посвящённый 30-летию гибели лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

На баннере написана строчка из песни Цоя: «Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать».

15 августа исполнилось 30 лет со дня гибели лидера группы «Кино». Культовый музыкант похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

Болельщики «Зенита» перед матчем с ЦСКА устроили необычный перформанс. Фанаты подняли над трибуной большую фигуру пирата с двумя девушками. По бокам болельщики расположили полотна, изображающие карты.

В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. Также петербургская команда выиграла Кубок России. ЦСКА по итогам прошедшего чемпионата стал четвёртым.