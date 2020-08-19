«Сочи» ведёт переговоры о переходе Ивелина Попова

Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» ведёт переговоры с «Ростовом» о переходе болгарского полузащитника Ивелина Попова. Игрок хочет перейти в сочинский клуб. Переход может состояться в летнее трансферное окно. Хавбек не попал в заявку «Ростова» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:2).

Попов перешёл в «Ростов» в январе 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний болгарин принял участие в двух матчах чемпионата России (два — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с ростовским клубом действует до лета 2021 года.

«Сочи», набрав 5 очков, занимает 7-е место в РПЛ. «Ростов» (3) — на 10-м месте.