«Сочи» ведёт переговоры о переходе Ивелина Попова

Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» ведёт переговоры с «Ростовом» о переходе болгарского полузащитника Ивелина Попова. Игрок хочет перейти в сочинский клуб. Переход может состояться в летнее трансферное окно. Хавбек не попал в заявку «Ростова» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:2).
Попов перешёл в «Ростов» в январе 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний болгарин принял участие в двух матчах чемпионата России (два — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с ростовским клубом действует до лета 2021 года.
«Сочи», набрав 5 очков, занимает 7-е место в РПЛ. «Ростов» (3) — на 10-м месте.
- 19 августа 2020
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