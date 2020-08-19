Новиков: «Динамо» победило заслуженно, у «Ростова» был один удар в створ

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Хороший матч, хороший результат и победа на родном стадионе. Многие искупили свою вину перед болельщиками. Победу считаю заслуженной. Если не ошибаюсь, у „Ростова“ был один удар в створ, мы успешно атаковали и хорошо сыграли в обороне.



«Ростов» делает результат в первые 25-30 минут за счёт длинных передач, прессинга, это их фирменный стиль. Мы это учитывали и надёжно играли в обороне. Что касается владения мячом, оно результата не приносит. Владение «Ростова» было на их половине и в середине. Мы спокойно убегали в контратаки, и это владение не давало им преимущества.



Дебют Моро успешный, очень тяжело входить в такие игры. «Ростов» — один из лидеров нашего футбола. Игры у нас через два дня на третий, посмотреть в тренировочном процессе не хватает времени, мы сразу бросаем игроков в бой. Сам он оценивает своё состояние как нормальное, мы будем потихоньку вводить его в состав.



Комличенко всегда проделывает большой объём работы и в атаке, и в защите. У нас оценивают по голам, а то, что он делает много другой работы, никто не видит. Он большой молодец и постепенно после воспаления лёгких набирает форму, сейчас он близок к оптимальной форме. Судьба его отблагодарила за то, что в прошлом туре он много работал на команду. Что касается нуля пропущенных, мы стараемся играть компактно в обороне, это вклад всей команды. Если посчитать удары в створ ворот нашей команды, их можно пересчитать по пальцам одной руки", — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионат» Павел Левкович.