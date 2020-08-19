Карпин: хорошо играли до пенальти. Потом как ушат холодной воды – гол со стандарта

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал проигрыш в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

«Хорошо играли до пенальти, претензий предъявить некому и придраться не к чему. Потом был пенальти, который был, смотрели же VAR. А потом как ушат холодной воды – гол со стандарта. Во втором тайме игроки «Динамо» сели очень низко, а мы неправильно вскрывали оборону.



Новиков сказал, что предугадал наш стартовый состав? Мягко говоря, не уверен, что они сели глубоко, скорее, мы заставили их сесть глубоко. Говорить, что они готовились, ну как-то не совсем правдоподобно. Что с Поповым? Всё объявим, не переживайте.



Старт чемпионата… С одной стороны, ждали большего. С другой — у нас было два матча на выезде, да и календарь вносит коррективы в набор очков. Нужно работать и зарабатывать очки», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.