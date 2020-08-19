Карпин: хорошо играли до пенальти. Потом как ушат холодной воды – гол со стандарта

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал проигрыш в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).
«Хорошо играли до пенальти, претензий предъявить некому и придраться не к чему. Потом был пенальти, который был, смотрели же VAR. А потом как ушат холодной воды – гол со стандарта. Во втором тайме игроки «Динамо» сели очень низко, а мы неправильно вскрывали оборону.
Новиков сказал, что предугадал наш стартовый состав? Мягко говоря, не уверен, что они сели глубоко, скорее, мы заставили их сесть глубоко. Говорить, что они готовились, ну как-то не совсем правдоподобно. Что с Поповым? Всё объявим, не переживайте.
Старт чемпионата… С одной стороны, ждали большего. С другой — у нас было два матча на выезде, да и календарь вносит коррективы в набор очков. Нужно работать и зарабатывать очки», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 19 августа 2020
-
22:35
-
22:30
-
22:29
-
22:26
-
22:18
-
22:02
-
22:02
-
21:58
-
21:47
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:34
-
21:33
-
21:23
-
21:22
-
21:22
-
21:05
-
20:57
-
20:55
-
20:35
-
20:31
-
20:29
-
20:26
-
20:23
-
20:10
-
20:00
-
19:58
-
19:33
-
19:28
-
19:26
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:56