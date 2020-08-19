«Зенит» — ЦСКА: Азмун оформил дубль и вывел питерцев вперёд

Форвард «Зенита» Сердар Азмун забил второй мяч в матче с ЦСКА. Счёт — 2:1, идёт второй тайм.

На 69-й минуте Вячеслав Караваев ускорился, дошёл до лицевой и сделал перевод в центр штрафной, а Азмун в касание пробил в нижний угол ворот.

Первый мяч Азмун забил на 19-й минуте встречи. После длинного заброса в штрафную ЦСКА нападающий питерцев Артём Дзюба выиграл борьбу у защитника «армейцев» Кирилла Набабкина, сделал скидку на Азмуна, и тот в касание расстрелял ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

На 26-й минуте Игорь Дивеев пошёл вперёд, сделал передачу на Влашича — Никола подхватил мяч, дошёл до штрафной, ловко убрал Малкома и нанёс точный удар в дальний угол ворот.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.



В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги и обладателем Кубка России. ЦСКА по итогам прошедшего чемпионата стал четвёртым.