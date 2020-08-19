Евсеев эмоционально давил на судью, Понсе спасал «Спартак». Лучшие фото матча с «Уфой»

19 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник» в матче третьего тура российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Уфой». Матч завершился со счётом 1:1.
Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Павел Аликин, ему ассистировал Олег Данченко. Спартаковцы могли сравнять счёт на 12-й минуте, но Джордан Ларссон не реализовал 11-метровый. На 18-й минуте равновесие восстановил Эсекьель Понсе с передачи Ларссона.
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель так прокомментировал ничейный результат.
«Провели неплохой матч. К сожалению, пропустили на первых минутах, но команда быстро вернула контроль над игрой, смогла забить. Во втором тайме владели мячом, были моменты, особенно в конце матча. Могли забить, но немного не повезло. Одно очко в выездном матче заработали и спокойно едем домой. По игре к ребятам претензий нет, нужно просто использовать свои моменты».
Лучшие кадры с матча «Уфа» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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