«Зенит» обыграл ЦСКА, Азмун оформил дубль

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Форвард «Зенита» Сердар Азмун на 19-й минуте встречи открыл счёт. После длинного заброса в штрафную ЦСКА нападающий питерцев Артём Дзюба выиграл борьбу у защитника «армейцев» Кирилла Набабкина, сделал скидку на Азмуна, и тот в касание расстрелял ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

На 26-й минуте Никола Влашич сравнял счёт. Игорь Дивеев пошёл вперёд, сделал передачу на Влашича — Никола подхватил мяч, дошёл до штрафной, ловко убрал Малкома и нанёс точный удар в дальний угол ворот. На 69-й минуте Азмун оформил дубль. Вячеслав Караваев ускорился, дошёл до лицевой и сделал перевод в центр штрафной, а Азмун в касание пробил в нижний угол ворот.

После 3 туров «Зенит», набрав 9 очков, стал единоличным лидером чемпионата России. ЦСКА (6) занимает пятое место в таблице.

В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги и обладателем Кубка России. ЦСКА по итогам прошедшего чемпионата стал четвёртым.