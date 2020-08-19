Куман: Месси — лучший футболист в мире. Хочу, чтобы он остался в «Барселоне»
Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением об аргентинском нападающем команды Лионеле Месси.
«Не знаю, придётся ли мне убеждать Месси остаться в клубе. Он лучший футболист в мире, и всегда хочется, чтобы такой игрок был в команде. С радостью поработаю с Месси, он приносит команде победы. Буду рад, если он решит остаться. У него действующий контракт с „Барселоной“, но всё равно с ним нужно побеседовать. Хочу, чтобы он продолжил играть за «Барселону», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.
Сообщалось, что 33-летний Месси рассматривает возможность ухода из «Барселоны», так как недоволен работой руководства каталонского клуба. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
Бартомеу: Месси станет центральной фигурой в проекте Кумана
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