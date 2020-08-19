«Рига» Кононова вылетела из Лиги чемпионов в первом квалификационном раунде

В матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Маккаби Тель-Авив» обыграл латвийскую «Ригу». Встреча проходила в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба гола были забиты с пенальти. Нападающий «Маккаби» Ник Блэкмэн реализовал два 11-метровых — на 58-й и 88-й минутах встречи.

«Маккаби» прервал 12-матчевую победную серию команды Олега Кононова. В последний раз «Рига» проигрывала в июне юрмальскому «Спартаку» (1:2).

Кононов стал главным тренером рижского клуба 5 февраля 2020 года. Специалист возглавлял минские «Торпедо» и «Локомотив», запорожский «Металлург», «Шериф», львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак». С «Краснодаром» — бронзовый призёр чемпионата России в сезоне-2014/2015.