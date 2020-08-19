Гончаренко: ЦСКА близок к каким-то приобретениям. Это защита и полузащита

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что «армейцы» усилят состав в летнее трансферное окно.

«Что касается атаки, то количественно мы хорошо укомплектованы. Ждём быстрой адаптации Гайча, ему ещё не хватает подвижности, потому что он давно не тренировался. Мы ещё улучшим нашу игру. Трансферное окно открыто, мы близки к каким-то приобретениям. Это не только группа атаки, но и защита, и полузащита.



У нас большой оптимизм, много сильных игроков есть, ещё будут. Поэтому надеемся, что мы будем правильно использовать эти ресурсы. У нас команда в состоянии роста. Это внушает оптимизм», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился о переходе защитника бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукса.