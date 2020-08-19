Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гончаренко: ЦСКА близок к каким-то приобретениям. Это защита и полузащита

Гончаренко: ЦСКА близок к каким-то приобретениям. Это защита и полузащита
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что «армейцы» усилят состав в летнее трансферное окно.

«Что касается атаки, то количественно мы хорошо укомплектованы. Ждём быстрой адаптации Гайча, ему ещё не хватает подвижности, потому что он давно не тренировался. Мы ещё улучшим нашу игру. Трансферное окно открыто, мы близки к каким-то приобретениям. Это не только группа атаки, но и защита, и полузащита.

У нас большой оптимизм, много сильных игроков есть, ещё будут. Поэтому надеемся, что мы будем правильно использовать эти ресурсы. У нас команда в состоянии роста. Это внушает оптимизм», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился о переходе защитника бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукса.

Гончаренко: ЦСКА достаточно хорошо смотрелся на протяжении 60-70 минут в матче с «Зенитом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020