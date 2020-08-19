Йокич: со «Спартаком» не было задачи сидеть в обороне, просто в атаке ничего не получалось

Защитник «Уфы» Боян Йокич прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).
«Мне нужно пройти обследование. Результат покажет, как действовать дальше. Заболела икроножная мышца, поэтому попросил меня заменить.
«Спартак» лучше начал второй тайм. На протяжении второго тайма было большое давление с их стороны. Хорошо, что не пропустили и удачно сыграли в обороне. У нас не было задачи сидеть в обороне. Просто у нас ничего не получилось в нападении. Считаю, мы заслужили одно очко.
Пообщались до матча с Газизовым, но времени на общение было немного. Обменялись мнениями о том, кто сегодня выиграет. Чуть-чуть пошутили. Хорошо, что увиделись. Но сейчас мы соперники. В конце пожелали друг другу удачи», — сказал Йокич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 19 августа 2020
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