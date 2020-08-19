Семак: лимит — зло. Но теперь не надо ломать голову, кого из иностранцев выпускать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с ЦСКА (2:1) в 3-м туре РПЛ высказался о лимите на легионеров.

«О лимите говорил много раз. Для меня это зло. Есть плюс, что не надо ломать голову, кого из иностранцев выпускать. С этим немного легче, но всё равно я противник лимита, который мешает нашему футболу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Форвард «Зенита» Сердар Азмун оформил дубль, ещё один гол забил хавбек ЦСКА Никола Влашич.

После 3 туров «Зенит», набрав 9 очков, стал единоличным лидером чемпионата России. ЦСКА (6) занимает пятое место в таблице.