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Виктор Гончаренко: ЦСКА всё делает для того, чтобы быть выше «Зенита»

Виктор Гончаренко: ЦСКА всё делает для того, чтобы быть выше «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко выразил уверенность, что команда способна быть выше петербургского «Зенита» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, будем приближаться к «Зениту» — не только обыгрывать, но и быть выше. Делаем всё для этого, у нас есть оптимизм, будут приобретения, есть свой состав. С опытной командой было проще добиваться результата. Они чётко понимали, как против кого действовать. Поэтому мы с той командой и занимали второе место. Сейчас у нас тоже сильная команда, но она в процессе роста. Нужно правильно использовать тот ресурс, который есть», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 3-го тура РПЛ ЦСКА на выезде уступил «Зениту» со счётом 1:2.

Гончаренко: ЦСКА близок к каким-то приобретениям. Это защита и полузащита
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