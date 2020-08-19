Виктор Гончаренко: ЦСКА всё делает для того, чтобы быть выше «Зенита»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко выразил уверенность, что команда способна быть выше петербургского «Зенита» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, будем приближаться к «Зениту» — не только обыгрывать, но и быть выше. Делаем всё для этого, у нас есть оптимизм, будут приобретения, есть свой состав. С опытной командой было проще добиваться результата. Они чётко понимали, как против кого действовать. Поэтому мы с той командой и занимали второе место. Сейчас у нас тоже сильная команда, но она в процессе роста. Нужно правильно использовать тот ресурс, который есть», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 3-го тура РПЛ ЦСКА на выезде уступил «Зениту» со счётом 1:2.