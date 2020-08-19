Семак: Анюков сегодня уже был на скамейке. В ходе сезона будет акклиматизироваться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 3-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) прокомментировал тренерский дебют Александра Анюкова.
«Анюков уже был сегодня на скамейке, он наш тренер, назначим ему определенные задачи. Вошёл в тренерский штаб. В ходе сезона будет акклиматизироваться, назначим его главным за определенный фронт работ», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Форвард «Зенита» Сердар Азмун оформил дубль, ещё один гол забил хавбек ЦСКА Никола Влашич.
В 3 турах «Зенит» набрал 9 очков и стал единоличным лидером чемпионата России. ЦСКА (6) занимает пятое место в таблице.
- 19 августа 2020
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