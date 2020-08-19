Семак: не было такого, что Дзюба играл через не могу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 3-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) высказался о состоянии здоровья нападающего Артёма Дзюбы.

«Не было такого, что Дзюба играл через не могу. У него были проблемы со спиной, но он нормально тренировался. Не было ничего, что мешало бы ему сыграть сегодня», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Форвард «Зенита» Сердар Азмун оформил дубль, ещё один гол забил хавбек ЦСКА Никола Влашич.



В 3 турах «Зенит» набрал 9 очков и стал единоличным лидером чемпионата России. ЦСКА (6) занимает пятое место в таблице.