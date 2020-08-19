Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» стал единоличным лидером

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 3-го тура.

«Зенит» обыграл ЦСКА (2:1), набрал 9 очков и стал единоличным лидером чемпионата России. ЦСКА (6) занимает пятое место в турнирной таблице.

На втором месте в таблице — московское «Динамо» (7), которое одержало победу в матче с «Ростовом» (2:0). Столько же очков у «Локомотива», сыгравшим вничью с «Уралом» (1:1).

«Краснодар» (6) обыграл «Арсенал» (2:0) и поднялся на четвёртую строчку в таблице. «Спартак» (5) разошёлся миром с «Уфой» (1:1). Столько же очков у «Сочи», который обыграл «Рубин» (3:2).

В зоне вылета располагаются «Химки» и «Ротор», набравшие по 1 очку. В 3-м туре подмосковная команда проиграла «Тамбову» (0:1), а волгоградцы — «Ахмату» (1:3).

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021