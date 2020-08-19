УЕФА обязал «Слован» сыграть в Лиге чемпионов дублем из-за коронавируса у физиотерапевта

УЕФА запретил словацкому «Словану» выпустить основной состав в матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с фарерским «Клаксвиком» из-за коронавируса у физиотерапевта. Таким образом, словакам придётся использовать в матче резервный состав, сообщает Sport Aktuality.
Перед вылетом на Фарерские острова заражение коронавирусом было диагностировано у полузащитника Владимира Вайса -младшего, и он остался в Словакии. По прибытии на Фарерские острова игроки и персонал «Слована» сдали тесты на коронавирус. Положительный результат показал тест физиотерапевта команды. По правилам местных органов здравоохранения, все находившиеся в самолёте должны сесть на 14-дневный карантин либо немедленно вернуться обратно.
Команды обратились в УЕФА, и организация приняла решение, что «Слован» может выставить только резервный состав. Матч перенесён на 21 августа. В случае отказа словацкому клубу засчитают техническое поражение.
Резервный состав «Слована» выступает во втором по силе словацком дивизионе. После трёх туров клуб занимает последнее, 15-е место, проиграв все три матча с разницей мячей 1:7.
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