Талалаев: в футболе можно выиграть, сыграть вничью. Самое главное — нельзя уступать

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу в матче 3-го тура РПЛ с «Ротором» (3:1).



«Хочу поздравить с победой всех болельщиков «Ахмата», всех, кто переживает за нас. Перед матчем мы настраивали футболистов полностью выложиться. В футболе можно выиграть, сыграть вничью, бывает по-разному. Самое главное — нельзя уступать. Помнили, что команда давно не выигрывала дома, поэтому настраивались очень серьёзно.



Понимали, что «Ротор» — очень организованная команда, видели два их последних матча. Нам немного повезло, что волгоградцы играли на сутки позже нас. Рассчитывали, что в первом тайме будем играть в энергозатратный футбол, чтобы измотать соперника, а во втором тайме выпустили нескольких квалифицированных футболистов, чтобы они определили результат. Ребята слушают, правильно выполняют план на игру, который выстраиваем. Да, бывают ошибки, были неоправданные потери, особенно в первом тайме, несколько обрезов во второй половине. При этом уверен, что мы становимся управляемой командой. Это именно то, чего хотелось бы видеть на поле.



Повторюсь, доволен результатом, возможно не очень доволен пропущенным голом. У нас сегодня было несколько новичков. Быстров дебютировал, сыграл качественно. Пуцко хорошо вошёл в основной состав. Исмаэль наконец-то набрал кондиции, чтобы провести на поле длительный отрезок времени», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Ахмата».

«Ахмат» обыграл «Ротор» в матче РПЛ