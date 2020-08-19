Месси примет решение по своему будущему в «Барселоне» после разговора с Куманом
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси по-прежнему не уверен в своём будущем в каталонском клубе, несмотря на назначение Рональда Кумана на пост главного тренера, утверждает Football Italia.
По данным источника, футболист намерен провести беседу с голландским специалистом и после этого принять окончательное решение. Сообщалось, что 33-летний Месси рассматривает возможность ухода из «Барселоны», так как недоволен работой руководства каталонского клуба. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
В минувшем сезоне Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
Куман: Месси — лучший футболист в мире. Хочу, чтобы он остался в «Барселоне»
- 19 августа 2020
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