Месси примет решение по своему будущему в «Барселоне» после разговора с Куманом

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси по-прежнему не уверен в своём будущем в каталонском клубе, несмотря на назначение Рональда Кумана на пост главного тренера, утверждает Football Italia.

По данным источника, футболист намерен провести беседу с голландским специалистом и после этого принять окончательное решение. Сообщалось, что 33-летний Месси рассматривает возможность ухода из «Барселоны», так как недоволен работой руководства каталонского клуба. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

В минувшем сезоне Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.