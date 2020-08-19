«Бавария» разгромила «Лион» и вышла в финал Лиги чемпионов

В матче 1/2 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» разгромила «Лион» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Жозе Алваладе». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом, ассистировали судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 18-й минуте автором забитого мяча стал Серж Гнабри, ему ассистировал Йозуа Киммих. На 33-й минуте немецкий клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Гнабри, который оформил дубль. В концовке счёт до крупного довёл Роберт Левандовски с передачи Киммиха.
В финале «Бавария» встретится с французским «Пари Сен-Жермен». Решающий матч состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». «Бавария» — 5-кратный победитель Лиги чемпионов, «ПСЖ» турнир никогда не выигрывал.
- 19 августа 2020
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