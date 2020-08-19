Медведев: особенно приятно побеждать в таких матчах, как с ЦСКА

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Игра очень интересная, обе команды показали хороший футбол. В таких матчах особенно приятно побеждать. ЦСКА — опасный соперник, у него интересные форварды, которые могут забить. Влашич забил красивый гол в своем стиле.

Сейчас начался новый чемпионат, новая борьба. Против «Зенита» все играют с особым настроем, поэтому простых матчей не будет. Следующий матч с «Тамбовом» будет ничем не легче, чем игра с ЦСКА.

Азмун забил голы в своём стиле, у него есть талант наносить разящие удары. Очень рад за него. Первый гол был очень красивым, а в случае со вторым голом была очень красивая комбинация. Очень рад, что Юрий Жирков провёл почти весь матч и сыграл очень хорошо. Думаю, не надо никого выделять, все ребята молодцы", — приводит слова Медведева ТАСС.