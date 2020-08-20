Левандовски — третий футболист в истории, забивший в 9 матчах Лиги чемпионов подряд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил гол в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Лионом» (3:0).
Левандовски стал третьим футболистом в истории Лиги чемпионов, кому удалось забить гол в девяти матчах подряд. Рууд ван Нистелрой забивал в 9 матчах подряд, Криштиану Роналду — в 11 матчах.
В матче 1/2 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» разгромила «Лион» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Жозе Алваладе». Счёт был открыт в середине первого тайма — на 18-й минуте автором забитого мяча стал Серж Гнабри, которому ассистировал Йозуа Киммих. На 33-й минуте немецкий клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Гнабри, который оформил дубль. В концовке счёт до крупного довёл Левандовски с передачи Киммиха.
В финале «Бавария» встретится с французским «Пари Сен-Жермен». Решающий матч состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». «Бавария» является 5-кратным победителем Лиги чемпионов, «ПСЖ» турнир никогда не выигрывал.
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